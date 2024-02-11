Dışişleri'nden Mogadişu'daki terör saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'da 10 Şubat'ta gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Mogadişu'da 10 Şubat'ta gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı söz konusu saldırıya ilişkin şu açıklamalara yer verdi:
Mogadişu'da dün (10 Şubat) gerçekleştirilen terör saldırısında, Somali'nin güvenliğine katkı sağlamak üzere görev yapan askeri personelin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Somali, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn halklarına başsağlığı diliyoruz.
Türkiye, Somali'nin güvenliğine, istikrarına ve refahına destek vermeye devam edecektir.