Dışişleri'nden Mısır ve Yunanistan'a tepki
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır, bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır.
Sözde sınırlandırılan alan, Birleşmiş Milletler’e de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır.
2003 yılında GKRY ile imzaladığı anlaşma ile 11.500 km2’den vazgeçen Mısır, Yunanistan’la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de, yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır.
Bu anlaşmayla Libya’nın hakları da gaspedilmeye çalışılmaktadır.
Türkiye’nin, sözkonusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur"
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