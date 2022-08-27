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27 Ağustos 2022 Cumartesi 22:16:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 22:16:00

Dışişleri'nden Libya'daki taraflara itidal çağrısı

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Dışişleri Bakanlığı, Libya'da sivillerin ölümüne neden olan çatışmalara ilişkin "Tarafları, itidal ve sağduyuya davet ediyor, çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaların büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi.

Sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunmasının, Libya'nın güvenliği, istikrarı ve geleceği bakımından kritik önem taşıdığının belirtildiği açıklamada, "Tarafları, bunun idrakiyle hareket etmeye, itidal ve sağduyuya davet ediyor; çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

Bölgedeki şiddet artışının, Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşma azmini ve başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere siyasi sürecin ilerletilmesi vizyonunu da riske attığı vurgulandı.

"BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİSİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tarafların, silahlarını susturmaya ve sorunlarını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaya çağrıldığı açıklamada şu sözler yer aldı:

"Türkiye, Libya'nın kalıcı istikrar, refah ve güvenliği için, Libya halkının da arzu ve beklentileri çerçevesinde, adil, hür ve ülke sathında seçimlerin bir an önce yapılmasını elzem görmektedir. Bu bağlamda, BM kolaylaştırıcılığında hukuki altyapı çalışmalarının süratle tamamlanması gerekmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin yanında durarak, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Etiketler : Libya Dışişleri Bakanlığı açıklama
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