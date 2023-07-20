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20 Temmuz 2023 Perşembe 21:34:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 21:34:00

Dışişleri'nden Kuran-ı Kerim provokasyonuna sert tepki: Aşağılık saldırıyı lanetliyoruz

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı: Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. İsveç'ten bu nefret suçunun önlenmesi için artık caydırıcı tedbirler almasını bekliyoruz.

Bakanlık, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan saldırı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Stockholm'de 28 Haziran'da bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde 12 Temmuz'da kabul edilen kararla, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların dini nefret olarak tanımlandığı hatırlatıldı.

"İsveç'ten, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyindeki yükümlülükleri başta olmak üzere uluslararası sorumlulukları çerçevesinde, İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik bu nefret suçunun önlenmesi için artık caydırıcı tedbirler almasını bekliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Türkiye'nin bu tür saldırıların yaşandığı ülkelerle, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık alanlarında beraber çalışmaya hazır" olduğu mesajı paylaşıldı.

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, bugün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

Momika, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı İsveç İsveç-Türkiye
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