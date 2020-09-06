Dışişleri'nden Kosova'nın büyükelçilik kararına sert tepki

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06 Eylül 2020 Pazar 11:23:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 11:34:00

Dışişleri'nden Kosova'nın büyükelçilik kararı hakkında açıklama: Bu tür kararlardan kaçının

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasına yönelik haberlere ilişkin, "Kosova liderliğine, sözkonusu kararlara riayet ederek, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirecek ve gelecekte Kosova'nın başka devletlerce tanınmasına da engel olabilecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasına yönelik haberler hakkında yazılı açıklama yapıldı. Kosova ile İsrail'in birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasının da taahhüt edildiğinin anlaşıldığını belirten Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesinin hayal kırıklığı yarattığı belirtilerek şu açıklama yapıldı:

"Kosova'yı ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu ülkenin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabalara da öteden beri büyük destek vermiştir. Fakat bu sürecin uluslararası hukuk hilafına ve bilhassa toprakları işgal altında bulunan Filistin halkının acıları üzerine inşa edilmesini doğru bulmuyoruz."

"ENGEL OLABİLECEK HER TÜRLÜ ADIMLARDAN KAÇININ"

"Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır.

Kosova liderliğine, sözkonusu kararlara riayet ederek, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirecek ve gelecekte Kosova'nın başka devletlerce tanınmasına da engel olabilecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz."

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