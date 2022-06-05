Dışişleri'nden Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail'in ortak askeri tatbikatına ilişkin açıklama

Sözcü Bilgiç, GKRY ile İsrail'in ortaklaşa gerçekleştirdiği "Agapinor 2022" askeri tatbikatına ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının, GKRY ile İsrail'in ortaklaşa gerçekleştirdiği "Agapinor 2022" askeri tatbikatı konusundaki açıklamasını desteklediklerini belirtti. Bilgiç, KKTC Cumhurbaşkanlığının 31 Mayıs'taki açıklamasında da belirtilen yeni iş birliği önerilerinin hazırlandığı bir dönemde GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikatın, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatı olduğunu vurguladı.

"GKRY'nin bu tür eylemlerine ortak olan ülkeleri bir kez daha Kıbrıs Rum tarafının provokasyonlarına ve propagandalarına alet olmamaya çağırıyoruz." ifadesini kullanan Bilgiç, Türkiye'nin her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini bildirdi.

"AGAPİNOR 2022"

"Agapinor 2022" isimli askeri tatbikat, İsrail ordusu ile Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından büyük oranda Rum kesiminin hakimiyet sahasında 29 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Tatbikatın, GKRY ile İsrail arasında bugüne kadar yapılan en büyük askeri tatbikat olduğu belirtilmişti.