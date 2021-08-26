Dışişleri'nden Kabil'deki saldırıyla ilgili taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırılarla ilgili, "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir günde 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 25 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.
ABD medyası, 10 Amerikan askerinin de patlamada yaşamını yitirdiğini duyurdu.
"Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı, saldırılarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
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