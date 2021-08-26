VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Başkanı Biden'den DEAŞ'a tehdit: Bedelini size ödeteceğiz
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak
Bakan Koca duyurdu! Aşılama risk haritasında tek bir kırmızı il kalmadı
Rusya'da geliştirilen dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
Pakistan-Afganistan sınırında silahlı saldırı
Dışişleri'nden Kabil'deki saldırıyla ilgili taziye mesajı
Kabil'de bir günde altıncı patlama: 12 ABD askeri öldü
Taliban, Bin Ladin'in 11 Eylül'ün arkasında olduğuna dair bir kanıt olmadığını savundu
BM, Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Kabil Havalimanı bölgesinde patlama
Can kaybında rekor: 257 kişi hayatını kaybetti
ABD'lilerin yarısı işyerlerindeki aşı zorunluluğunu destekliyor
Okulların açılacağı ilk hafta alınacak tedbirler belirlendi
ABD'de koronavirüs: Son 24 saatte 1442 kişi hayatını kaybetti
Merkel'in İsrail ziyareti iptal edildi
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
Bayraktar Akıncı TİHA, güvenlik güçlerine teslim ediliyor
ABD, Kabil'den tahliyelerde kişi başı 6 bin 500 dolar alıyor
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor...
İngiltere'den kritik Türkiye açıklaması
Afganistan'da yaşananlar Rusya'nın silah pazarını genişletti
"Yeni Türk tehdidi" başlığıyla duyurdular
26 Ağustos 2021 Perşembe 21:52:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 21:52:00

Dışişleri'nden Kabil'deki saldırıyla ilgili taziye mesajı

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırılarla ilgili, "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir günde 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 25 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.

ABD medyası, 10 Amerikan askerinin de patlamada yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Etiketler : ABD medyası Kabil 10 Amerikan askeri patlama
Doğulu'dan 3 saatlik performans

Doğulu'dan 3 saatlik performans
Kızına mektup yazdı

Kızına mektup yazdı
Karla'yı gösterdi

Karla'yı gösterdi
Çekimleri tamamlandı

Çekimleri tamamlandı
Yazı çalışarak geçirdi

Yazı çalışarak geçirdi
Babacan ailesi parkta

Babacan ailesi parkta
Harbiye'de 90'lar rüzgarı

Harbiye'de 90'lar rüzgarı
Açıkhava'da Duman

Açıkhava'da Duman
Hayranlarını dinliyor

Hayranlarını dinliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER