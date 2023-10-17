Dışişlerinden İsrail'in katliamına sert kınama: "Bu zihniyetin hesap vermesi kaçınılmazdır"
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bir hastaneyi hedef alan ve yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bir hastaneyi hedef alan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır" ifadelerine yer verildi.
İsrail'in Gazze'de Bir Hastaneyi Hedef Alan Saldırısı Hk. https://t.co/DELpSGkPY6 pic.twitter.com/rzc5laGYdw— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 17, 2023
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