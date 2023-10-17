VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM'den Gazze için ortak bildiri: "En şiddetli biçimde kınıyoruz"
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan hastane katliamı açıklaması: "Bu savaş suçudur"
Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına sert tepki
Dışişlerinden İsrail'in katliamına sert kınama: "Bu zihniyetin hesap vermesi kaçınılmazdır"
Dünyadan İsrail katliamına kınama: "Saldırılar sonlandırılmalı"
Başkan Erdoğan, İsrail'e sert tepki: "İnsani değerlerden yoksunluğun örneği"
17 Ekim 2023 Salı 22:19:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 22:19:00

Dışişlerinden İsrail'in katliamına sert kınama: "Bu zihniyetin hesap vermesi kaçınılmazdır"

Kaynak: İHA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı: Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bir hastaneyi hedef alan ve yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bir hastaneyi hedef alan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Gazze saldırısı Dışişleri kınaması Filistin infiali
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX