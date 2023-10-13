Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Hiçbir şekilde kabul edilemez
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez' açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez. 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.
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