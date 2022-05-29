Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı! "Statükonun açık bir ihlalidir"

Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa baskını sonrası İsrail hükümetine "kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler alma ve tahrikkar eylemlere izin verilmemesi" çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz." denildi.

FANATİK YAHUDİ GRUPLARIN "BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ"

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te bugün düzenleyeceği "bayrak yürüyüşü" öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırmıştı.

Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu en az 22 Filistinli gözaltına alındı, 18'i gerçek mermiyle olmak üzere 24 Filistinli yaralandı.