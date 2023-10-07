VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör yandaşlarından İsveç'te yeni provokasyon: Türkiye'yi hedef aldılar
MKYK toplantısı sonrası Çelik'ten İsrail-Filistin açıklaması: Sivil kayıplara karşıyız
İşgalci İsrail elektriği kesti: Gazze karanlığa gömüldü
Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı... Can kaybı 150'ye yükseldi
Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri'nden İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına uyarı: "Güvenli alanlarda kalın"
07 Ekim 2023 Cumartesi 19:42:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 19:42:00

Dışişleri'nden İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına uyarı: "Güvenli alanlarda kalın"

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına yönelik uyarılarda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırıların ardından Filistin ve İsrail'deki Türk vatandaşlarını uyararak acil durum telefonlarını paylaştı.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail ve Filistin'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, acil durumlar için Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun nöbetçi/acil durum telefonu "+972 54 660 62 10", Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin nöbetçi/acil durum telefonu "+972 52 248 66 47" ile Konsolosluk çağrı merkezinin "+90 312 292 29 29" telefon numaralarını paylaştı.

"AKSA TUFANI" İSİMLİ SALDIRI BAŞLATILDIĞI DUYURULMUŞTU

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

Etiketler : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İSRAİL FİLİSTİN TÜRK VATANDAŞLARI
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX