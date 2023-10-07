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Dışişleri'nden İsrail-Filistin gerilimi hakkında açıklama: "Sivil kayıpları şiddetle kınıyoruz"
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07 Ekim 2023 Cumartesi 18:46:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 18:46:00

Dışişleri'nden İsrail-Filistin gerilimi hakkında açıklama: "Sivil kayıpları şiddetle kınıyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasında gerilim hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasında gerilim hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (7 Ekim) İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz.

Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

Sözkonusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz."

Etiketler : israil filistin dışişleri bakanlığı
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