15 Ekim 2020 Perşembe 16:10:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 16:10:00
Dışişleri'nden işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan işgalci Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz" denildi.
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