Dışişleri'nden Irak'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ta Erbil'in Soran ilçesindeki bir üniversite yurdunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyor; yakınlarına ve Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.