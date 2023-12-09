Dışişleri'nden Irak'a başsağlığı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Erbil kentinde bir üniversite yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 14 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ta Erbil'in Soran ilçesindeki bir üniversite yurdunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyor; yakınlarına ve Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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