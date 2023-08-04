Dışişleri'nden Gürcistan'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Komşumuz Gürcistan'da 3 Ağustos'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle can kayıplarının olduğunu derin üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Gürcistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.