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15 Ağustos 2020 Cumartesi 23:49:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 23:54:00

Dışişlerinden Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki hamlesine tepki

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığından, "Fransa'nın GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek, geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un GKRY-Fransa Arasındaki Savunma İşbirliği Hakkındaki Soruya Cevabı şu şekilde;

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında 4 Nisan 2017 tarihinde imzalanan "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 1 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği bugün (15 Ağustos) duyurulmuştur.

GKRY, BÖYLE BİR ANLAŞMA YAPMAYA EHİL VE YETKİLİ DEĞİL

Daha önce yapılan açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY, böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili değildir.

Sözkonusu anlaşma, 1960 Antlaşmalarına ve bu Antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırıdır. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabaları da sekteye uğratma riski barındırmaktadır.

Türk tarafı geçmişte bölgenin bir refah ve istikrar alanı haline gelmesine yönelik yapıcı ve olumlu önerilerde bulunmuş, ancak bu öneriler Rum-Yunan ikilisi tarafından reddedilmiştir.

FRANSA'NIN ASKERİ UÇAKLARINI KONUŞLANDIRMASI KABUL EDİLEMEZ

Fransa'nın mevcut dönemde gerilimi daha da arttıracak adımlar atması, bu bağlamda GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek, geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez.

Bu konuda KKTC makamlarınca gösterilen tepkiyi ve yapılan açıklamaları destekliyoruz.

FRANSA'YI SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ

BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Fransa'yı, BM'nin gündeminde olan Kıbrıs'la ilgili meselelerde daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

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