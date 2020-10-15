Dışişleri'nden flaş Yunanistan açıklaması: Habeler kasıtlıdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın uçağının Türk hava sahası girişinde kasıtlı olarak bekletildiği konusundaki soruya cevabı:



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı 14 Ekim’de Irak’a götürüp getirmek üzere hava sahamızdan üst uçuş izni talep edilmiş, bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak’ta arızalanması üzerine, Yunanistan tarafı ikinci bir uçak tahsis etmiş, söz konusu uçağın da aynı uçuş izin numarasıyla hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir. Söz konusu uçak, Irak’tan uçuş planı sunmadan kalkmıştır. Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir.