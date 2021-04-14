Dışişleri'nden Esed rejimine tepki: Çağrımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de rejim güçlerinin Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullanımının uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturduğunu belirterek, saldırıların sorumlularının cezasız kalmaması çağrısını yineledi.



AA'nın aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibinin Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin ikinci raporu hakkında bir yazılı açıklama yayımladı.

KSYÖ'nün 12 Nisan tarihli ikinci raporunda, 4 Şubat 2018'de Serakib'de meydana gelen klor gazı saldırısının, Esed rejimi güçleri tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma ve Tespit Ekibi, bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunu ortaya koymuştur."

Açıklamada, kimyasal silah kullanımının, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanı sıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçu olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturan söz konusu saldırılarının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye'de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir."

KSYÖ, 12 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombası kullandığını açıklamıştı.

Saldırıda kullanılan silindir bombasının sarin gazı yaydığı ve geniş bir alanı etkilediği belirtilmişti.

KSYÖ tarafından 2018'de kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibinin Suriye'deki kimyasal saldırıları tespit eden ilk rapor 2020'de yayımlanmıştı.