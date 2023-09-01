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01 Eylül 2023 Cuma 19:03:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 19:03:00

Dışişleri'nden Deyr-Ez Zor açıklaması: "Çatışmaları kaygıyla izliyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı, Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaların yakından ve kaygıyla takip edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaların yakından ve kaygıyla takip edildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz.

Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye'nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür.

Bu amaç ve niyetini DEAŞ'la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı suriye Deyr-Ez Zor
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