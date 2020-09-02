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02 Eylül 2020 Çarşamba 17:05:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 17:21:00

Dışişleri'nden çok sert 'Charlie Hebdo' tepkisi: Kabul edilemez

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Charlie Hebdo Dergisinin peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz.' dedi.

Aksoy'un açıklaması şöyle:

"SANAT VEYA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE GEREKÇELENDİRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz.

Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı basın, sanat veya ifade özgürlüğü ile gerekçelendirmek mümkün değildir. Başta Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere Fransız makamlarının bu konuyu ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabaları da kabul edilemez.

"FRANSA VE AVRUPA’DAKİ FAŞİSTLERİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYORLAR"

Her fırsatta kendilerinin demokrat ve özgürlükçü olmalarıyla övünenlerin İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen bu tür ırkçı ve ayrımcı eylemleri kullanarak, Fransa ve Avrupa’daki yeni kuşak faşistlerin ve ırkçıların değirmenine su taşıdıklarını iyi bilmeleri gerekir.

"KENDİ TOPLUMSAL BARIŞLARINA ZARAR VERDİKLERİNİN FARKINDA OLMALILAR"

Kendi ülkesinde barış içinde yaşayan milyonlarca Müslümanı her gün farklı şekilde ötekileştirmeye kalkan bu hastalıklı zihniyet toplumsal uyum, birliktelik ve eşitliğe darbe vurmaktadır. Buna bilinçsiz şekilde sahip çıkanlar ise kendi toplumsal barışlarına zarar verdiklerinin farkında olmalıdır.

"AVRUPA'DAKİ DOSTLARIMIZI NET TAVIR ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Avrupa’daki dostlarımızı ve siyasileri son günlerde giderek artan ve kutsal değerlerimizi hedef alan bu tür saldırılara karşı net tavır almaya davet ediyoruz.

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