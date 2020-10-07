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07 Ekim 2020 Çarşamba 13:41:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 13:41:00

Dışişleri'nden BM'ye Uygur Türkleri çağrısı: Haberlerden endişe duyuyoruz

Kaynak: Akşam

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Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Sincar Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları durumunun endişe verici olduğunu bildirerek Birleşmiş Milletler'e (BM) harekete geçme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Sincar bölgesinde yaşayan Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik uygulamalardan endişe duyulduğu aktarıldı.

İlgili BM organlarının, bölgedeki insan hakları durumunu kayda geçirme ve somut önerilerde bulunmada önemli bir rol teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin 2018 Ağustos ayında Çin’e 8 tavsiyede bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Komitenin dile getirdiği endişe ile tavsiyeler bugün de geçerliliğini korumakta ve bu konuda adımlar atılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sincar'daki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların Çin'in eşit vatandaşları olarak barış ve huzur içinde yaşamaları; ayrıca, kültürel ve dini kimliklerine saygı gösterilmesi ve bunların garanti altına alınması beklendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uygur Türkleriyle etnik, dini ve kültürel bağları olan bir ülke olarak, son zamanlarda kamuoyuna yansıyan rapor ve haberlerde Sincan’daki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları uygulamaları bizi özellikle endişeye sevketmektedir."

Türkiye'nin, bu meseleyi BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi çeşitli uluslararası platformda takip edeceği ve Çin ile ikili düzeyde doğrudan ve yapıcı diyaloğunu sürdüreceği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Nihai olarak, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin, Sincan’a, anlamlı, kapsamlı ve kısıtlama olmadan bir ziyaret düzenlemesi ve Çin’in bu konuda şeffaf davranması yönündeki beklentimizi muhafaza ediyoruz."

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