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15 Haziran 2021 Salı 15:45:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 15:45:00

Dışişleri'nden Atina bildirisine tepki: Hiçbir anlamı ve değeri yoktur

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "7 AB üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan (tek yanlı) Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Atina bildirisine sert tepki göstererek, "Akdeniz'e kıyısı olan 7 AB üyesi Dışişleri Bakanlarının Atina'da 11 Haziran'da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan ortak bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur.

Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz'de gerçek bir iş birliği ortamı yaratılamayacağına vurgu yapan Bilgiç şunları söyledi:

"Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yapan bu oluşumun her yıl tekrarladığı bu tek yanlı ve taraflı tutumun bölgede barış ve istikrara ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunması mümkün değildir" .

Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlattı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan KKTC Türkiye Tanju Bilgiç ATİNA
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