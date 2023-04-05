Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye uçuşlarına kapatıldı

Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye uçuşlarına kapatıldıgeçemeyecek
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türk hava sahasının, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş veya kalkış için kullanılacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını belirtti.
Söz konusu kararın, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alındığını aktaran Bilgiç, "İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir." dedi.
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