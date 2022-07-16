Dışişleri tüm ülkeleri göç konusunda eşit sorumluluk üstlenmeye davet etti

Sözcü Tanju Bilgiç, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'a atfen İngiltere basınında Türkiye'ye ilişkin yer alan iddialar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

İngiliz basınında, Truss'ın başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki iş birliği anlaşmasının bir benzerinin Türkiye ile de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer aldığını belirten Bilgiç, "Sayın Truss'a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sekiz yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer almasının söz konusu olmadığını belirten Bilgiç şunları kaydetti:

"Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz."