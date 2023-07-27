Dışişleri: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve güvenlik güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz
27 Temmuz 2023 Perşembe 11:46:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 11:46:00
Dışişleri'nden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'na kınama
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve güvenlik güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz." denildi.
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