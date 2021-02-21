Dışişleri: Menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz
Somali'deki seçim sürecinde yaşanan gerilimle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Anlaşmazlıktan kaynaklanan son günlerdeki menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz" ifadeleri kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Tüm tarafların şiddete yol açabilecek eylemlerden kaçınarak sağduyuyla hareket etmesi, Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetim Liderlerinin biraraya gelerek 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye çalışmaları önem arzetmektedir.
*Dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleme iradesine ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna inanıyoruz.
*Bu çerçevede, karşılıklı anlayış zemininde seçim süreci konusunda daha fazla gecikmeksizin uzlaşı sağlanmasını temenni ediyoruz.
- Dışişleri: Menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz
- Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
- Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüste son durum açıklandı
- Diyanet İşleri Başkanlığı: İddia edilenin aksine personel sayımızda artış değil, düşüş olmuştur
- Nijerya'da asker taşıyan uçak düştü
- Sınırda 4'ü terörist 16 kişi yakalandı