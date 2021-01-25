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25 Ocak 2021 Pazartesi 23:04:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 23:04:00

Dışişleri, Mali'deki terör saldırısını kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen 6 Malili'nin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

DHA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine 24 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen terör saldırılarında 6 Malili askerin hayatını kaybettiği ve birçok güvenlik görevlisinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı diliyoruz" denildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Mali Mondoro askeri üsleri
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