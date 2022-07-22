VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya gıda kriziyle karşı karşıya
Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan'a 'tahıl koridoru' teşekkürü
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Kınıyoruz
İngiltere, AB'nin başlattığı yasal süreç nedeniyle 'hayal kırıklığı' duyuyor
Bakan Varank: Türkiye mobilya sektöründe birinci ligde
Pendik'te kamyon otomobilin üzerine düştü: 3 yaralı
Türkiye tahıl koridoru anlaşmasında uygulamanın da kalbi oluyor
AB'den Türkiye'ye övgü
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Başkan Erdoğan: Tahıl sevkiyatının denetimi İstanbul'da olacak
Borrell: Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var, onları biz sağlayacağız
TBMM Başkanı Şentop: Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti
Belçika, nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatıyor
İstanbul'da tarihi zirve! Tahıl koridoru için imzalar atıldı
İran-Suudi Arabistan müzakerelerinde 'siyasi aşamaya' geçiliyor
AFAD'dan, Suriye'deki briket evlerle ilgili iddialara ilişkin açıklama
Gri listede aranırken teslim olan teröristen itiraf: HDP'nin vekil listesi Kandil'de hazırlandı
5 soruda EYT sorunu
Başkan Erdoğan: Anlaşmayla dünyaya müjdeyi vereceğiz
Zelenski'nin danışmanı: Provokasyon durumunda derhal askeri karşılık verilecek
Bakan Kirişci, 87 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu
Bölgede Ali Cengiz oyunu!
Duhok saldırısının failini açıkladılar
Bakan Varank'tan İmamoğlu'na sert sözler!
22 Temmuz 2022 Cuma 21:13:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 21:13:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Kınıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Bahse konu kararlar, Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yönelik yıllardır her alanda sürdürülen ayrımcı ve baskıcı politikaların eğitim alanındaki yansımasının bir göstergesidir. dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın 2022-2023 eğitim öğretim yılında Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınadıklarını belirterek, "Bahse konu kararlar, Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yönelik yıllardır her alanda sürdürülen ayrımcı ve baskıcı politikaların eğitim alanındaki yansımasının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Yunanistan'ın 2022-2023 eğitim öğretim yılında Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almasına ilişkin soruyu yazılı cevapladı.

Yunanistan'ın her yıl tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınadıklarını kaydeden Bilgiç, "Son yıllarda tekrarlanan bu son kararla birlikte, Azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılmıştır. Böylelikle, Batı Trakya Türk Azınlığına ait ilkokulların 'geçici durdurma' yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan'ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığı görülmektedir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında Bilgiç, "Defalarca belirttiğimiz gibi, Lozan Barış Antlaşması hükümleri gereği, Azınlığın kendi okullarını kurma, idare etme ve denetleme hakkını ihlal eden bahse konu kararlar, Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yönelik yıllardır her alanda sürdürülen ayrımcı ve baskıcı politikaların eğitim alanındaki yansımasının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ı her eğitim-öğretim yılında tekerrür eden Azınlık okullarına yönelik ayrımcı politikalarına son vermeye çağıran Bilgiç, "Yunanistan, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen Azınlık tarafından sürekli gündeme getirilen yeni Azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden gelmekte ve Azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Türkiye'nin her zaman hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda Azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Tanju Bilgiç
Tatil sonrası yine estetik

Tatil sonrası yine estetik
O Kız Sezin!

O Kız Sezin!
Rapçi Hadise

Rapçi Hadise
Türkü okumak istiyor

Türkü okumak istiyor
Birlikte çok eğleniyoruz

Birlikte çok eğleniyoruz
4 yıl sonra ortaya çıktılar

4 yıl sonra ortaya çıktılar
Meğer ben Teoman'mışım

Meğer ben Teoman'mışım
‘Kesin' ortaklık

‘Kesin' ortaklık
Tolgahan'ı peşimden koşturdum

Tolgahan'ı peşimden koşturdum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX