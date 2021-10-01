Yunanistan'a sert tepki: "Boş bir hayal"

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01 Ekim 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 10:13:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: "Boş bir hayal"

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı'nın Fransa ile yaptıkları Savunma Anlaşması'nın deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi. Dışişleri bir yazılı açıklama yaparak cevabı kamuoyuyla paylaştı. Bilgiç " Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak Yunanistan Savunma Bakanı'nın Fransa ile Yaptıkları Savunma Anlaşması'nın deniz yetki alanı ve hava sahasını da kapsadığına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Açıklamada; 'Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. ' dendi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Yunanistan Savunma Bakanı'nın Fransa ile yaptıkları Savunma Anlaşması'nın deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklaması hakkındaki soruya cevabı:
Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır.
Yunanistan'ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Savunma Bakanı Savunma Anlaşması Türkiye
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