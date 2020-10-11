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11 Ekim 2020 Pazar 17:27:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 17:47:00

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki: Beyanları asılsızdır

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Eleftheros Typos gazetesinde bugün (11 Ekim) yayımlanan mülakatında ülkemize ilişkin iddia ve beyanları asılsızdır." ifadelerini kullandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İstikşafi görüşmeler 2016’da Yunanistan’ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye’den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur. Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşmelerin amacı, iki ülke arasında birbirleriyle bağlantılı tüm meselelerin çözüme kavuşturulmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"Diğer taraftan, Maraş sahil şeridini halka açan Türkiye değil, KKTC Hükümetidir. Yunan-Rum ikilisinin bu adımı BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak nitelendirmesi ve burada denize giren insanların uluslararası güvenliği tehdit ettiği iddiası ciddiyetten uzak, gülünç bir iddiadır.

Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki meselelerini ülkemizle samimi bir diyalogla çözmek yerine, AB’yi Türkiye’ye karşı koz olarak kullanmaya çalışması sonuç vermeyecek bir çabadır. Yunanistan tehdit ve şantaj dilinin işe yaramayacağını artık anlamış olmalıdır.

Yunanistan’ın bir yandan bizimle diyaloğa hazır olduğunu söylerken diğer yandan gerginliği arttırıcı eylem ve faaliyetlerde bulunmaya devam etmesi ise samimiyetsizlik örneğidir.

Nitekim, ülkemizin ‪28 Ekim 2020‬ tarihinde Ege Denizi’nde icra edeceğini duyurduğu ve Bakan Dendias tarafından eleştiri konusu yapılan tatbikat, Yunanistan’ın 1988 Atina mutabakatına aykırı olarak evvelce ‪29 Ekim 2020‬ tarihinde yapacağını duyurduğu tatbikata cevep niteliğindedir. Yunanistan’ın ikazlarımıza rağmen milli günümüzde tatbikat düzenlemesi iyi niyetten yoksun bir yaklaşımdır.

Ülkemiz, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarını, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

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