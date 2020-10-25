25 Ekim 2020 Pazar 20:05:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 20:09:00
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı, "Oruç Reis'in araştırmaları hukuk temelinde ve kıta sahanlığı dahilindedir. Yunan Dışişleri'nin sismik araştırmaları yasadışı ilan eden açıklamaları mesnetsizdir" açıklamasını yaptı.
- Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki
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