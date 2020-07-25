Türkiye'den çok sert açıklama! Avrupa'nın şımarık çocukları...

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25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:33:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:08:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'daki skandala sert tepki: Avrupa'nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının ardından Türkiye'yi hedef alan Yunanistan'a çok sert yanıt verdi. Son dakika açıklamasında, "Ayasofya'da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa'nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur.

İşte Dışişleri'nden yapılan o açıklama;

Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz.

"AVRUPA'NIN ŞIMARIK ÇOCUKLARI BUNUN EZİKLİĞİNDEN KURTULMALIDIR"

Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır.

"HİÇ BİR ÜLKE TÜRKİYE'YE DERS VEREMEZ"

Ülkesindeki Müslüman Türk Azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan’dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye’ye ders veremez.

"SONSUZA KADAR KORUMAMIZDA OLACAKTIR"

Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine de ruhuna da uygundur.

"BUNDAN SONRA DA HERKESE AÇIK OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye’nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam’ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir. 

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