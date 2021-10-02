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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert tepki
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02 Ekim 2021 Cumartesi 11:55:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 11:55:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert tepki

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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve GKRY'nin son aylarda Doğu Akdeniz'de gerginliği artırmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yunanistan ve GKRY'nin son aylarda Doğu Akdeniz'de gerginliği arttırarak, tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan ve GKRY'nin son aylarda Doğu Akdeniz'de gerginliği arttırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir. Nitekim Yunanistan'ın son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten, GKRY de Malta bayraklı, İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihinden itibaren KKTC'nin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur. GKRY Kasım ayında da Ada'nın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağını duyurmaktadır. Tüm bu tek yanlı eylemler Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir. Yunanistan ve GKRY'nin bu tek yanlı eylemlerine karşı sahada ve masada gerekli adımlar atılmakta olup, bu eylemlere alet olmamaları gerektiği üçüncü ülkelerin de dikkatine getirilmektedir.
Etiketler : dışişleri bakanlığı yunanistan gkry doğu akdeniz
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