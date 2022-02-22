22 Şubat 2022 Salı 00:51:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 00:51:00
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı
Kaynak: AA / Akşam
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Dışişleri Bakanlığı'ndan; "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir." denildi.