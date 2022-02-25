Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlara duyuru
Kaynak: AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının, kara yolu güzergahındaki Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya, Moldova ve Bulgaristan geçişlerinde yurt dışı temsilcilikleriyle 7/24 temas kurabileceklerini söyledi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının sınır geçişlerinde ihtiyaç duyabileceği ilgili dış temsilciliklerin telefon numaralarını paylaştı.
Mesajında Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına seslenen Kıran, "Ukrayna ile ülkemiz arası kara yolu güzergahındaki Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya, Moldova ve Bulgaristan geçişlerinde ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralar üzerinden ilgili yurt dışı temsilciliklerimizle 7/24 temas kurabilirsiniz." ifadesini kullandı.
Ukrayna'daki vatandaşlarımız ��— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) February 25, 2022
Ukrayna ile ülkemiz arası karayolu güzergahındaki
��Romanya
��Macaristan
��Slovakya
��Polonya
��Moldova
��Bulgaristan
geçişlerinizde ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralar üzerinden ilgili yurtdışı Temsilciliklerimizle 7/24 temas kurabilirsiniz.⬇️ pic.twitter.com/jLeXNSVV4G
Kıran'ın paylaştığı, vatandaşların sınır geçişlerinde arayabilecekleri numaralar ise şöyle:
"Romanya-Ukrayna sınır kapıları: +40 752 171 520, +40 731 640 540
Slovakya-Ukrayna sınır kapıları: +421 919 165 030, +421 904 558 867
Polonya-Ukrayna sınır kapıları: +48 600 995 981, +48 513 873 909
Macaristan-Ukrayna sınır kapıları: +36 70 720 24 55, +36 20 436 21 41, +36 30 347 65 99, +36 30 224 87 24
Bulgaristan sınır kapıları: 00 359 88 251 44 09, 00 359 88 618 17 58, 00 359 88 885 79 79, +90 532 355 81 93
Moldova Ukrayna sınır kapılarından Otaci Sınır Kapısı: +373 790 86 717, +90 505 626 98 99, Palanca Sınır Kapısı: +373 783 57 764, Valkaneşt ve Mirnoe Sınırı: +373 794 44 052
Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği: +380 63 211 47 65 , +380 63 255 77 48, +380 93 539 46 12
Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu: +380 93 711 00 24, +380 93 711 00 26"
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