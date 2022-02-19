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Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye taziye mesajı
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19 Şubat 2022 Cumartesi 21:11:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 21:12:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye taziye mesajı

Kaynak: AA / Akşam

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Somali'nin Mogadişu şehrinde 8 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı için Dışişleri Bakanlığı, bir taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Beledweyne şehrinde bugün düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Beledweyne şehrinde düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 15'ten fazla yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ülkedeki seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik son dönemde artan menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edeceği vurgulandı.

- OLAY

Bugün, Somali'nin Beledveyne kentindeki bir kafede intihar bombacısının kendini patlatması sonucu çoğunluğu sivil en az 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Patlamanın yaşandığı Beledveyne kentinde milletvekili seçimlerine hazırlık yapılıyordu.

Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

Etiketler : Bakanlık Somali Dışişleri Bakanlığı
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