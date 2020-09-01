Türkiye'den Rusya'ya YPG/PKK tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile yapılan görüşmede PKK/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu’na davet edilmesi ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine ilişkin tepkinin ifade edildiğini, bu gibi adımların Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmeyeceğinin vurgulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın beraberinde ilgili kurumların temsilcilerinin de yer aldığı bir heyetle Rus mevkidaşlarıyla 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konularda Moskova’da istişarelerde bulunduğu belirtilerek, "İstişarelerde tarafımızdan Libya’da sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla Sirte ve Cufra’nın önemi vurgulanmıştır. Bu bölgelerin askerden arındırılması modalitelerinin belirlenmesi gerektiği üzerinde durulmuş, bu bağlamda BM öncülüğünde Libyalılar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komisyonun çalışmalarına destek beyan edilmiştir. Görüşmelerde ayrıca Libya’da siyasi çözüme ulaşılması amacıyla BM himayesinde Libyalılar arasında kapsayıcı bir siyasi diyalog sürecinin başlatılması ile Berlin Konferansı kararlarının uygulanmasının önemine işaret edilmiştir. Libya’da siyasi bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında temasların sürdürülmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Suriye konusunda öncelikle İdlip sahasındaki durum ve ortak devriyelerin icrasına dair hususlar ele alınmıştır. Bu kapsamda 5 Mart 2020 tarihli İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol uyarınca müşterek çabalara devam edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Keza, Cenevre’de düzenlenen Anayasa Komitesi üçüncü tur toplantılarının sonuçları değerlendirilmiş, siyasi süreçteki ivmenin korunmasının önemi vurgulanmış, Astana sürecine dair çalışmaların ilerletilmesi üzerinde durulmuştur. Tarafımızdan PKK/YPG güdümündeki sözde ’Suriye Demokratik Konseyi’ unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu’na davet edilmesi ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine ilişkin tepkimiz ifade edilmiş, bu gibi adımların Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmeyeceği vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.