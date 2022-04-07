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07 Nisan 2022 Perşembe 12:58:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 12:58:00

Dışişleri Bakanlığından Ruanda soykırımı yıl dönümünde taziye açıklaması

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Ruanda'da 1 milyon Tutsi'nin ölümüne neden olan soykırımla ilgili taziye açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ruanda Cumhuriyeti'nde 1994'te yaşanan, 1 milyondan fazla insanın sistematik olarak acımasızca katledildiği, insanlık tarihinin yakın dönemdeki en büyük mezalimlerinden biri olan Tutsilere Yönelik Soykırımı bir kez daha en derin teessürle hatırlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin her türlü insanlık karşıtı suçun bir daha yaşanmaması için mücadele edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dost Ruanda devletinin ve halkının acılarını samimiyetle paylaşıyor, taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye, her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır ve benzer acıların gelecekte yaşanmaması için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Ruanda Türkiye
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