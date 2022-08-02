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02 Ağustos 2022 Salı 18:16:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 18:16:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Pakistan'a taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 Pakistan askeri için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belucistan eyaletindeki sel felaketi nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarında görevli askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 Pakistan askerinin şehit olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Pakistan hükümeti ile halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Askeri helikopter düşmüş, kazada kurtulan olmamıştı

Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için dün bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirmişti. Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması üzerine, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

İçerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopter Sakran kasabasındaki polis merkezine 7-8 kilometre uzaklıkta dağlık bir bölgeye düşmüş, kazada kurtulan olmamıştı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Pakistan taziye
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