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18 Temmuz 2022 Pazartesi 21:55:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 21:55:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen tekne kazası sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Pencab eyaletinde İndus Nehri üzerinde bugün bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten derin üzüntü duyduk." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkı ile hükümetine başsağlığı dilendi.

Eyalete bağlı Rahim Yar Han kenti yetkilileri, bir düğün organizasyonundan dönen, 100 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre tamamı kadın 19 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.

Etiketler : Bakanlık Dışişleri Bakanlığı Pakistan
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