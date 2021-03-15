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15 Mart 2021 Pazartesi 23:29:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 23:29:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan OECD'nin yeni Genel Sekreteri için tebrik açıklaması

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Türkiye, Avustralya'nın eski Maliye Bakanı Mathias Cormann'ı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreterliğine seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "1 Kasım 2021 tarihinde on adayla başlayan seçim sürecinin sonucunda OECD yeni Genel Sekreteri olarak atanan Avustralya Maliye eski Bakanı Mathias Cormann'ı tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cormann'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünya ekonomisini etkilediği bir dönemde OECD Genel Sekreteri olarak seçildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi

"Tecrübesine ve niteliklerine güvenimiz tamdır. Ayrıca, Asya-Pasifik Bölgesinden ilk Genel Sekreter olacak Sayın Cormann'ın liderliğinde OECD'nin bu kritik dönemde küresel çaptaki etkinliğinin ve erişiminin artacağına, keza teşkilatın bugüne kadarki başarısında önemli pay sahibi olan çalışma ilkeleri ve anlayışının daha da güçlendirilerek sürdürüleceğine inanıyoruz."

Açıklamada, 1 Haziran 2006'dan beri Genel Sekreterlik görevini yürüten Angel Gurria'ya da katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Cormann, görevi 1 Haziran 2021 itibarıyla devralacak.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Avustralya
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