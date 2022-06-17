Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Norveçlilere vizesiz seyahat' iddialarına yanıt

Bilgiç, "Norveç Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır. Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle geçici bir düzenlemeye gidilecektir." dedi.