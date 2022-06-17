17 Haziran 2022 Cuma 21:06:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 21:06:00
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Norveçlilere vizesiz seyahat' iddialarına yanıt
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatleri hakkındaki sorulara yanıt verdi.
Bilgiç, "Norveç Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır. Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle geçici bir düzenlemeye gidilecektir." dedi.
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