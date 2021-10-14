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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kızıl Yıldız'a tepki
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14 Ekim 2021 Perşembe 22:30:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 22:30:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kızıl Yıldız'a tepki

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye, Belgrad'da Kızıl Yıldız taraftarlarınca atılan ırkçı sloganlarla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Yeni Pazar spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz" denildi.

Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar Spor Kulüpleri hentbol maçında, Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılarak, savaş suçlularının posterleri açılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Atılan sloganların Boşnak kardeşlerimizin yanı sıra, bölgeyle ortak tarihimizin anılarını da tahkir eder nitelikte olması üzüntü vericidir" dedi.

Olayın failleri hakkında herhangi bir işlem yapılmamasına tepki olarak ise Yeni Pazar Spor Kulübü Sırbistan Hentbol Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı.

Alınan kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirten Tanju Bilgiç, "Son zamanlarda Yeni Pazar spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı spor ruhuyla bağdaşmayan, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz" dedi.

Tanju Bilgiç, olayların sorumlularının en kısa sürede cezalandırılmasını istedi.

Sözcü Bilgiç'e göre savaş suçlularının yargı önüne çıkarılması, bölgede toplumsal barış ve uzlaşının temini ve benzer suçların önlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Etiketler : Kızıl Yıldız Tanju Bilgiç Büyükelçi
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