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Dışişleri Bakanlığı'ndan katil Brenton Tarrant açıklaması: Teröriste verilen cezayı memnuniyetle not ...
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27 Ağustos 2020 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 09:54:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan katil Brenton Tarrant açıklaması: Teröriste verilen cezayı memnuniyetle not ediyoruz

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını "Memnuniyetle not ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeni Zelanda mahkemesi, Chirstchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ın cezasına karar verdi. Tarrant'a ülke tarihinde bir ilk olarak, şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezası verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde, iki camiyi hedef alarak, vatandaşımız Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin ölümüne, vatandaşlarımız Mustafa Böztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aralarında bulunduğu 40 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin yargılanması kapsamında, mahkeme kararının bugün Yeni Zelanda’da en ağır ceza olan 'herhangi bir aftan yararlanmasına imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis' olarak açıklandığını memnuniyetle not ediyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan bu elim olayda hayatlarını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyoruz. Söz konusu mahkeme kararı, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlere karşı uluslararası camianın ortak mücadelesine olan gereksinimi bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye, ayrımcılığın her türlüsüne karşı kararlı ve ilkeli duruşunu bundan sonra da ödünsüz olarak sürdürecektir" denildi.

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