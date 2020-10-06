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06 Ekim 2020 Salı 09:01:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 09:04:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'nın skandal kararına sert tepki!: Çifte standartlı yaklaşım

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Türkiye'ye silah satışını durdurmasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Azerbaycan'ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklamasını, söz konusu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesi olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kanada’dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir." ifadelerini yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklamasını "çifte standartlı yaklaşım" olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kanada’nın Azerbaycan’ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir.

Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz.

Kanada, özellikle Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığımız dönemden bu yana, Müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir.

Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır.

Kanada’dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir” ifadelerini kullandı.

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