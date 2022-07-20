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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki saldırıya kınama
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20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:34:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:34:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki saldırıya kınama

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho ilçesinde bir dere kenarına gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Dohuk Vilayeti'nde gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir."

"Faillerin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz"

Türkiye'in gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazır olduğunu söylenen açıklamada, "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" denildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Irak saldırıya kınama
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