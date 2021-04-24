Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Ermeni terörüne kurban verilen şehit diplomatların isimlerini paylaştı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." sözleri kullanılarak şu ifadeler kaydedildi:

"Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor.

Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!

Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz."