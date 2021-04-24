Dışişleri Bakanlığından dünyaya net mesaj: "Boyun eğmeyeceğiz"
Dışişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında Ermeni terörüne kurban giden şehitlerin unutulmayacağı belirtilerek, "Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Ermeni terörüne kurban verilen şehit diplomatların isimlerini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." sözleri kullanılarak şu ifadeler kaydedildi:
"Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor.
Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!
Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz."
- Başkan Erdoğan: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
- Dışişleri Bakanlığından dünyaya net mesaj: "Boyun eğmeyeceğiz"
- Irak'ın kuzeyinde Kaplan Pençesi Harekatı
- HDP'nin küstah paylaşımına Altun'dan tepki!
- Kripto tosuncuğa sıkı takip! Bakan Soylu bizzat aradı: Yakalayın, iade edin
- Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı