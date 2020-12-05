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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Dendias'a cevap: Hava sahası egemenlik haklarından asla taviz verilmeyecek
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05 Aralık 2020 Cumartesi 19:19:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 19:19:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Dendias'a cevap: Hava sahası egemenlik haklarından asla taviz verilmeyecek

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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a cevap: "Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yayımladığı makaleye ilişkin "Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hesabından paylaşılan makaleye cevap verildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, maksimalist ve gayrimeşru deniz sınırı ve hava sahası iddialarına dayanarak Türkiye'ye yönelik AB yaptırımlarını kışkırtmayı hedefliyor. Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak. Yunanistan, er ya da geç Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmelidir."

Etiketler : dışişleri bakanl avrupa yunanistan Nikos Dendias
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