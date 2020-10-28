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28 Ekim 2020 Çarşamba 19:50:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 19:50:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Beyrut'taki çirkin saldırıya tepki

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Dışişleri Bakanlığı Beyrut'taki büyükelçilik önünde Türk Bayrağı ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarının yakılmasını kınadı.

Beyrut Büyükelçiliği önünde şanlı bayrağımızın ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarının yakılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nca mesaj yayımlandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Beyrut Büyükelçiliğimiz önünde 26 Ekim 2020 tarihinde Ermeni gruplar tarafından düzenlenen gösteri sırasında Türk bayrağının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yakıldığı öğrenilmiştir. Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı beyrut türk bayrağı başkan erdoğan kınama
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