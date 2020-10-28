Dışişleri Bakanlığı'ndan Beyrut'taki çirkin saldırıya tepki

Beyrut Büyükelçiliği önünde şanlı bayrağımızın ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarının yakılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nca mesaj yayımlandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Beyrut Büyükelçiliğimiz önünde 26 Ekim 2020 tarihinde Ermeni gruplar tarafından düzenlenen gösteri sırasında Türk bayrağının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yakıldığı öğrenilmiştir. Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz.