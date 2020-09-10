Dışişleri Bakanlığından, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına sert tepki: Reddediyoruz

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10 Eylül 2020 Perşembe 11:52:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 11:56:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi kararlarına sert tepki: Ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz

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Dışişleri Bakanlığı Arap Ligi'nin Bakanlar Konseyi toplantısında Türkiye'ye yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlara sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Sözkonusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Birliği'nin dün gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısının ardından Türkiye’ye yönelik yayımladığı açıklamaya sert bir yanıt geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı Arap Ligi üyelerinin, kendi yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtme amacıyla ülkemize yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, Arap Ligi’nin 9 Eylül’de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısına da taşıdıkları görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

‘ALINAN KARARLARI TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ’

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır. Zira ülkemizin Arap ülkelerinin toprak bütünlükleri ve siyasi birlikleri ile bölgenin istikrarına büyük önem verdiği ve bu kararların alınmasının arkasında bulunan yönetimlerin aksine, bunların korunması için çaba gösterdiği herkesçe malumdur.

‘TÜRKİYE BÖLGEDE YAPICI TUTUMUNU KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKTİR’

Suriye'yi parçalamaya çalışan ve Irak'ın egemenliğini tehdit eden teröristleri destekleyen, Yemen'in tarumar olmasına sebep olan, Libya’da darbecilerin yanında yer alan, Sudan'da istikrarın tekrar tesisini kendi çıkarları için riske atan, ezcümle insanlık dramlarına neden olan rejimlere, milis liderlerine, ayrılıkçı gruplara ve terör örgütlerine destek veren malum yönetimlerin tüm karşı çabalarına rağmen Türkiye, bölgede istikrar ve huzurun temini için yapıcı tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.

Bu yönetimlerin Filistin davasını yok saydıkları, Filistin'de iki devletli çözüm çabaları ile ortak Arap tutumunu sabote eden girişimler hakkında Arap Ligi'nin karar almasını engelledikleri, Arap halkları tarafından ibretle izlenmektedir.

Arap Ligi’ni, bir kez daha, ülkemize karşı düşmanca tavır takınan bazı üyelerinin güdümünde hareket etmek yerine bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet ediyoruz.”

ARAP LİG: KOŞULSUZ BİR ŞEKİLDE ASKERLERİNİ SURİYE, IRAK VE LİBYA’DAN ÇEKMELİ

Arap Birliği, dün bakanlar düzeyinde düzenlediği toplantının ardından Türkiye'nin Arap ülkelerinin içişlerine karışmaktan derhal vazgeçmesini, askerlerini koşulsuz bir şekilde Suriye, Irak ve Libya'dan çekmesini talep etmişti.

Açıklamada, Ankara'nın Irak, Libya ve Suriye'ye müdahaleleri kınanmıştı.

MISIR: SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Ayrıca, toplantıda konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Türkiye'nin Libya, Irak ve Suriye'deki faaliyetlerine karşı Kahire'nin sessiz kalmayacağını söylemişti.

Mısırlı Bakan, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlara karşı Bağdat'ın attığı adımları desteklediklerini eklemişti..

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